Шольц заявил о необходимости как можно скорее обеспечить Украину боеприпасами

Германия и партнеры в Европейском Союзе должны как можно скорее обеспечить Украину боеприпасами. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает "Укринформ".

По его словам, Германия за год полномасштабной войны на двусторонней основе поддержала Украину и ее граждан более чем на 14 млрд евро. А доля ФРГ в пакетах поддержки ЕС тоже достигает миллиардов евро. На помощь беженцам государство и местные власти направили более 3,5 млрд евро, в этом году будет выделено еще 2,75 млрд евро.

Шольц заверил, что Германия с партнерами будут продолжать поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно и оружием так долго, как это потребуется.

"Сейчас особенно важно как можно скорее обеспечить Украину боеприпасами", - высказался канцлер.

Он отметил, что обсудит налаживание работы в этом направлении с коллегами из других стран ЕС на следующей неделе в Брюсселе. Также Германия готова поддержать другие страны по вопросу проектов закупок.

При этом Шольц считает действенными санкции против России, ведь они постепенно ограничивают возможности страны-агрессора вести войну. Канцлер добавил, что государства ЕС будут соблюдать санкции и должны позаботиться о невозможности обхода ограничений через третьи страны.

Напомним, что недавно страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине. Блок начал дискуссию о том, как это реализовать.