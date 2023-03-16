Шольц заявив про необхідність якнайшвидше забезпечити Україну боєприпасами

Німеччина разом із партнерами в Європейському Союзі мають якнайшвидше забезпечити Україну боєприпасами. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає "Укрінформ".

За його словами, Німеччина за рік повномасштабної війни на двосторонній основі підтримала Україну та її громадян на понад 14 млрд євро. А частка ФРН у пакетах підтримки ЄС також сягає мільярдів євро. На допомогу біженцям держава та місцева влада спрямували понад 3,5 млрд євро, цього року буде виділено ще 2,75 млрд євро.

Шольц запевнив, що Німеччина з партнерами будуть продовжувати підтримувати Україну політично, фінансово, гуманітарно та зброєю так довго, як це буде потрібно.

"Наразі особливо важливим є якнайскоріше забезпечити Україну боєприпасами", – висловився канцлер.

Він зазначив, що обговорить налагодження роботи в цьому напрямку з колегами з інших країн ЄС наступного тижня в Брюсселі. Також Німеччина готова підтримати інші країни в питанні проєктів закупівель.

При цьому Шольц вважає дієвими санкції проти Росії, адже вони поступово обмежують можливості країни-агресорки вести війну. Канцлер додав, що держави ЄС дотримуватимуться санкцій і мають подбати про неможливість обходу обмежень через треті країни.

Нагадаємо, що нещодавно країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів, щоб допомогти Україні. Блок почав дискусію про те, як це реалізувати.