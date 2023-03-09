В Європі погодили спільну закупівлю артснарядів для України

8 березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупки артснарядів, щоб допомогти Україні. Наразі почалася дискусія про те, як це реалізувати.

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План, розроблений главою МЗС ЄС Жозепом Борреллем передбачає, що країни ЄС які відправлять свої боєприпаси до Києва отримають фінансову компенсацію в 1 млрд євро. Ще 1 мільярд євро виділено для фінансування спільної закупівлі нових снарядів, повідомляє Reuters.

"Була загальна згода щодо цієї процедури, але є питання, які очікують на вирішення. Все потрібно обговорити детально", - сказав Боррель після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі і висловив надію, що план буде завершено на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 20 березня.

Попри одностайну підтримку, у ЄС ще повинні узгодити нюанси по фінансуванню і укладанні угод із виробниками снарядів.

Україна спалює снаряди швидше, ніж її союзники можуть їх виготовити, і в ЄС не можуть з впевненістю сказати, які потужності має їхня оборонна промисловість. Не останньою проблемою є і те, що промисловості знадобиться час, для нарощення потужностей з виробництва.

Перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі, до спільних закупівель снарядів для України приєдналася Австрія.

Уряд Естонії запропонував закупити закупити 1 мільйон боєприпасів для України, загальною вартість $4,3 млрд, адже Україна використовує в середньому від 60 000 до 210 000 боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість має потужність лише для виробництва 25 000 снарядів за той самий проміжок часу.