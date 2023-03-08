Австрія приєднується до закупівлі боєприпасів для України

Щодня Україна потребує величезної кількості боєприпасів, але жодна з країн союзників не здатна забезпечити їх самотужки. В Австрії також вирішили підтримати ініціативу про спільні закупівлі боєприпасів Євросоюзом.

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Як передає кореспондент "Укрінформу", про це заявила журналістам федеральний міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі, яка проходить 7-8 березня.

Боєприпаси, які будуть закуплені у європейських виробників, використовуватимуться для підтримки України, а також для поповнення власних запасів Євросоюзу.

"Думаю, що спільні закупівлі є для нас важливими. І найголовнішим є те, щоб створити у Європі також відповідні спроможності для цього. І мова йде не лише про підтримку України, а й також про власні потреби", - сказала Таннер.

Вона підкреслила, що ЄС має забезпечити самодостатність у забезпеченні боєприпасами.

Країни Європейського Союзу вже закупили частину дефіцитних артилерійських боєприпасів і планують передати їх на потреби ЗСУ найближчими тижнями.

За інформацією Bloomberg, Україна використовує в середньому від 60 000 до 210 000 боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість має потужність лише для виробництва 25 000 снарядів за той самий проміжок часу.