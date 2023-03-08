"Потік зброї перетворився на повінь": Україна нарощує сили для наступу, - The Economist

У грудні партнери України, зокрема США та Велика Британія, остаточно зрозуміли, що затяжна війна не в інтересах Заходу. Тож, за останні три місяці країни значно наростили поставки зброї Україні.

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Про це пише The Economist.

Починаючи з 9 грудня 2022 року Пентагон відправив Україні військової допомоги на понад 8 мільярдів доларів. Це становить 40% від усього обіцяного озброєння Україні з початку повномасштабної війни.

"Останній американський пакет включає, наприклад, броньовану мостоукладальну техніку, яка буде життєво необхідною для будь-якого наступу на півдні чи сході", - наголошує видання.

Військова допомога США Україні. Інфографіка: The Economist

Активізувала військову допомогу Україні й Німеччина. За інформацією європейського чиновника з питань оборони, надходження зброї, погоджене у ФРН у січні, становить дві третини від загальної кількості, надісланої в Україну за весь 2022 рік.

Завдяки надходженням військової техніки від партнерів українська армія трансформується. Якщо наприкінці минулого року співвідношення українських і західних комплектів становило п’ять до одного, із надходження допомоги очікується, що воно впаде до рівня – п’ять до двох.

Таким чином, майже третина української армії невдовзі матиме стандартну комплектацію НАТО.

Разом з тим, західні чиновники констатують, що серйозною проблемою для України залишаються боєприпаси, оскільки союзники повільно нарощують їх виробництво. Труднощі може створити і брак повітряних сил України.

Тож, зараз західні офіційні особи розходяться в думках щодо того, чи буде достатньо ресурсів, щоб витіснити Росію з приблизно 18% території України, які вона зараз контролює.

З іншого боку, російська армія перебуває у жахливому стані. Густав Грессель з аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин зазначає, якщо окупантам вдасться оточити Бахмут, і вони вирішать прорватися ще вглиб Донецької області, доведеться ще більше витрачати власні мізерні резерви. Росія може з часом почати стягувати підрозділи з інших частин довгої лінії фронту, створюючи прогалини, якими скористається Україна.

Нагадаємо, напередодні Інститут вивчення війни (ISW) опублікував традиційний звіт, де припускає, що російським військам забракне механізованих сил для просування за межами Бахмута. Тактичні "штурмові загони", які ворог використовував для наступу на місто, не здатні вести маневрену війну.