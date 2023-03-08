Окупантам бракує механізованих сил для просування за Бахмут, - ISW

Російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межами Бахмута. Тактичні "штурмові загони", які ворог використовував для наступу на місто, не здатні вести маневрену війну.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Нещодавні російські успіхи в міських районах Бахмута демонструють, що російські сили можуть домогтися обмежених тактичних успіхів під час фронтальних атак під керівництвом піхоти. Російським силам, імовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування дорогами, які, ймовірно, сильно укріплені, на захід від Бахмута", - йдеться у зведенні.

На думку аналітиків, у разі захоплення Бахмута російський наступ у цьому регіоні досягне кульмінації. Так, якщо окупанти займуть місто, їм доведеться обирати між двома напрямками наступу, що розходяться: у бік Костянтинівки, чи Слов'янська-Краматорська.

"Ці два потенційні напрямки наступу не підтримують один одного, і російським силам, які деградували, ймовірно, доведеться віддавати пріоритет тільки одному, щоб мати хоч якісь шанси на успіх. Хоча російське командування неодноразово занадто розпорошувало свої сили по кількох напрямках наступу протягом усього вторгнення в Україну", - припускають в ISW.

При цьому аналітики зазначають, що українські захисники укріпили обидва напрямки, і будь-яка спроба росіян просунутися цими дорогами, ймовірно, буде "дуже дорого обходитися".

Нагадаємо, напередодні, 7 березня, президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі захоплення Бахмута перед російськими військами "відкриється дорога" для захоплення ключових міст на Донбасі.

Раніше ситуацію навколо Бахмута оцінила британська розвідка. У відомстві зазначали, що українським військовим вдалося стабілізувати периметр оборони у Бахмуті, проте забезпечення міста ускладнилося.

Тим часом, у НАТО співвідношення втрат України та РФ у боях за Бахмут оцінили як один до п'яти.