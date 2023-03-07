У британській розвідці оцінили ситуацію навколо Бахмута

Оборона Бахмута Донецької області продовжує виснажувати сили українських оборонців та російських окупантів.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві зазначають, що українським військовим вдалося стабілізувати периметр оборони у Бахмуті, проте забезпечення міста ускладнилося.

"На вихідних українські сили, ймовірно, стабілізували свій периметр оборони після попереднього просування Росії на північ від міста", – зауважують у розвідці.

Там додають, що 2 березня російський удар зруйнував міст через єдину асфальтовану дорогу до Бахмута, яка все ще перебувала під контролем України.

"Багнюка, ймовірно, заважає українським силам поповнювати запаси, оскільки вони все частіше вдаються до ґрунтових доріжок", - підкреслили у розвідці.

Водночас розвідка Британії зазначає, що публічні розбіжності між ПВК "Вагнер" та міністерством оборони Росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють труднощі у підтримці високого рівня особового складу та боєприпасів, необхідних для просування РФ з їх поточною тактикою.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни заявляв про ймовірне обмежене тактичне відведення українських військ у Бахмуті Донецької області. Однак аналітики зауважили, що ще зарано робити висновки щодо намірів України повністю вийти з міста.

6 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, за результатами якого в Офісі президента повідомили, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський висловилися за продовження оборони Бахмута.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов згодом прокоментував це засідання, зазначивши, що члени Ставки обговорили посилення бахмутського напрямку. За його словами, про оточення міста наразі не йдеться.