Говорили про посилення. Данілов розповів подробиці засідання Ставки щодо Бахмута

Наразі Бахмут Донецької області є найгарячішою точкою фронту, однак про оточення міста не йдеться. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов, коментуючи сьогоднішнє засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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Він розповів, що члени Ставки обговорювали, як посилити цей напрямок.

"На сьогодні про оточення Бахмуту не йдеться. Розуміємо, що ситуація не проста й тому приймаються колективні рішення, що робити на тому чи іншому напрямку, в який спосіб посилювати цей напрямок. І такі питання на Ставці постійно проговорюються. Сьогодні щонайменше півтори години було обговорення усіх нюансів", – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що на бахмутському напрямку відбувається стримування агресора і якби Бахмут не тримався, "зовсім в інших містах відбувалася б сьогодні оборона нашої країни".

Нагадаємо, що 6 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. В Офісі президента повідомили, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський висловилися за продовження оборони Бахмута.