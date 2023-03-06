Говорили об усилении. Данилов рассказал подробности заседания Ставки касательно Бахмута

Сейчас Бахмут Донецкой области является самой горячей точкой фронта, однако об окружении города речь не идет. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя сегодняшнее заседание Ставки верховного главнокомандующего.

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Он рассказал, что члены Ставки обсуждали, как усилить это направление.

"На сегодняшний день об окружении Бахмута речь не идет. Понимаем, что ситуация не проста и поэтому принимаются коллективные решения, что делать на том или ином направлении, как усиливать это направление. И такие вопросы на Ставке постоянно обсуждаются. Сегодня по меньшей мере полтора часа было обсуждение всех нюансов", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что на бахмутском направлении происходит сдерживание агрессора и если бы Бахмут не держался, "совсем бы в других городах происходила сегодня оборона нашей страны".

Напомним, что 6 марта президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В Офисе президента сообщили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский высказались за продолжение обороны Бахмута.