ВСУ постепенно уходят из Бахмута, истощая оккупантов в городских боях, - ISW

Украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте Донецкой области, хотя еще рано делать выводы о намерениях Украины полностью выйти из города.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что украинские силы возможно отходят со своих позиций на восточном берегу реки Бахмутка, учитывая недавние геолокационные кадры разрушения железнодорожного моста через реку на северо-востоке Бахмута.

По мнению аналитиков ISW, геолокационные видеозаписи говорят о том, что силы ЧВК "Вагнера" продолжали продвигаться в северо-восточной части Бахмута и 5 марта продвинулись в районе железнодорожной станции Ступки.

"Российские блоггеры утверждали, что вагнеровцы оттеснили украинские позиции к центральной части Бахмута. Пока неясно, планируют ли украинские войска удерживать позиции на западном берегу реки Бахмутка", – отмечают в ISW.

Аналитики уверены, что украинская оборона Бахмута остается стратегически обоснованной, поскольку ВСУ продолжат уничтожать российских оккупантов и технику.

"Украинские войска вряд ли выйдут из Бахмута сразу. Они могут продолжать постепенный уход с боями, чтобы истощить российские войска в городских боях. Российские войска вряд ли быстро добьются значительных территориальных успехов при ведении войны в городе, которая обычно выгодна для обороняющихся, и может позволить украинским войскам нанести значительные потери наступающим российским подразделениям, даже если украинские войска будут активно отступать", – подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что центр Бахмута расположен на западном берегу реки Бахмутка. Российским войскам придется вести бои через эту территорию, если они не смогут продвинуться непосредственно к северу от Бахмута. Такие условия и особенности реки могут сыграть на руку украинским силам, если они смогут удержать линию от поселка Хромово на северо-западной окраине Бахмута до трассы Т0504 Бахмут-Константиновка.

"Городские бои в Бахмуте могут еще больше истощить и без того истощенные российские силы, как это произошло после ухода украинских войск с линии Северодонецк-Лисичанск, что фактически положило конец российским наступательным операциям в Луганской и Донецкой областях летом 2022 года", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что российские милблогеры также снизили свои ожидания по поводу способности российских войск начать дополнительные наступательные действия, которые, вероятно, завершатся независимо от того, действительно ли российские войска захватят Бахмут.

"Если российским войскам удастся захватить Бахмут, они могут попытаться восстановить наступление на Константиновку или Славянск, но столкнутся с нехваткой личного состава и техники. Вероятна неизбежная кульминация российского наступления вокруг Бахмута до или после его падения", - подчеркивают в ISW.

Как ранее сообщали в Институте изучения войны, российские войска несколько продвинулись вокруг Бахмута, но в ближайшее время им не удастся ни окружить, ни захватить город.