Оккупанты не прекращают штурм Бахмута и кое-где готовятся к наступлению на юге - Генштаб

В течение 5 марта российские войска нанесли уже 23 авиационных и четыре ракетных удара, совершив более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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В частности, противник вел безуспешные наступательные действия в районе поселка Белогоровка Луганской области, совершил артиллерийские обстрелы районов села Невское и Серебрянского лесничества, а также сел Терны, Спорное и Раздоловка Донецкой области. Также сообщается об обстрелах районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка и Песчаное Харьковской области.

"На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не прекращает штурмов Бахмута и окрестных населенных пунктов. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Широкая Балка, Дружба, Григоровка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области", - говорится в сводке.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка. Обстрелам подверглись 18 населенным пунктов, в частности, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 35 районов населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Среди таких мест – Новоселка и Времовка Донецкой области; Зализничное, Гуляйполе и Каменское Запорожской области, а также Херсон, Веселое, Берислав, Чернобаевка и Антоновка Херсонской области. В Генштабе напоминают, что в результате этого есть жертвы среди гражданского населения и повреждения гражданской инфраструктуры.

В северных регионах оперативная обстановка - без существенных изменений: противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирования наступательных группировок не обнаружено.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Студенок, Будивельное, Волковка, Атинское, Искрисковщина, Волфин и Садки Сумской области, а также Бударки, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терновая и Двуречанское Харьковской области.

Напомним, что в селе Бударки в результате вражеского обстрела в воскресенье были убиты супруги, которые ехали на автомобиле. В свою очередь, в селе Понятовка Херсонской области, о котором не упоминают в Генштабе, в результате обстрела погибла женщина и двое детей.