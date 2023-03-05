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В Бахмуте из-за обстрелов погибли еще двое жителей: в ОВА рассказали о последних разрушениях в Донецкой области
По состоянию на утро 5 марта за минувшие сутки в Донецкой области зафиксирована гибель в результате обстрелов двух мирных жителей. Как сообщил начальник областной военной администрации Павел Кириленко, это произошло в Бахмуте.
Также утром россияне нанесли удар из ракетного комплекса С-300 по селу Гришино Покровской общины, повредив семь домов. Еще шесть домов были повреждены в результате вечерних обстрелов Мирноградской общины.
Кроме того, ночью произошло два массированных артобстрела Авдеевки, а к утру — ее же обстрел из "Градов". Россияне попали в жилые кварталы и на территории предприятий.
В Курахово в результате обстрелов ранен один человек, повреждены девять домов; еще три дома и школа повреждены в поселке Кураховка. В поселке Ласточкино Очеретинской общины был также ранен человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Торецкой общине ранен один человек, повреждены три дома. В Константиновской общине ранены спасатели, повреждена пожарная часть в Константиновке, шесть домов в селе Александро-Шультино, шесть домов и магазин в селе Дылеевка. Еще два дома пострадали в Часовоярской общине.
Помимо этого, один человек был ранен из-за обстрелов в Северске — в городе повреждены дома на двух улицах. Три дома повреждены в селе Переездное Звановской общины.
Как уточнили в Донецкой областной прокуратуре, в результате атак погибли 41- и 67-летние жители Бахмута. Пятеро жителей области, среди которых 17-летний юноша (в Офисе генпрокурора указывают, что это житель поселка Дружба Торецкой общины), получили ранения разной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницы.
Отметим, что в предыдущие сутки о погибших в результате обстрелов в регионе не сообщалось. Как отмечал Кириленко, по одному человеку был ранено в Часовом Яре и Звановской общине.
Напомним, что министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук считает, что, учитывая интенсивность боевых действий в Бахмуте, детей из города нужно эвакуировать, даже если родители или опекуны не дают согласия на это. Местные же власти проводят мероприятия, чтобы убедить родителей переместить детей в безопасные регионы.