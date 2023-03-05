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В ISW оценили, смогут ли российские войска в ближайшее время оцепить Бахмут
Российские войска несколько продвинулись вокруг Бахмута, но в ближайшее время им не удастся ни окружить, ни захватить город.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
"Продвижение россиян у Бахмута медленное и постепенное и не означает, что российские войска смогут быстро окружить Бахмут, а тем более что смогут взять город лобовыми атаками... Возможно, намерение россиян заключалось в том, чтобы окружить украинские силы в Бахмуте, но украинское командование дало понять, что скорее отведет войска, чем допустит риск окружения", – говорится в отчете.
Аналитики предполагают, что обходной маневр россиян у Бахмута сейчас заключается именно в этом – заставить Силы обороны покинуть город.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Цель обходного маневра состоит в том, чтобы заставить противника покинуть подготовленные оборонительные позиции, отличающуюся от окружения, когда цель состоит в захвате и уничтожении сил противника", – отмечают в ISW.
В то же время, в аналитики считают, что украинская армия вполне способна удержать свои позиции в Бахмуте, а даже если вдруг решит уйти из города, то сможет сделать это контролируемо и точно не попадет в "котел".
Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия активизировала информационную кампанию, которая сопровождает штурм Бахмута Донецкой области и имеет целью деморализовать украинское общество и военных.