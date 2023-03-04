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В ISW рассказали о возможном отходе Сил обороны из части Бахмута
Силы обороны Украины предположительно готовятся к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Там отметили, что российские войска ведут бои за захват Бахмута примерно с мая 2022 года и понесли огромные потери в этом процессе.
"Если украинское военное командование сочтет необходимым вывести войска из Бахмута, оно, вероятно, проведет ограниченный и контролируемый уход из особо тяжелых секторов Бахмута", – говорится в отчете.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Аналитики отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута: через реку Бахмутка на северо-востоке города и вдоль трассы Хромово - Бахмут к западу от города.
"Превентивное уничтожения мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению РФ на востоке Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода оккупантов из Бахмута на запад", - говорится в сообщении.
Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия активизировала информационную кампанию, которая сопровождает штурм Бахмута Донецкой области и имеет целью деморализовать украинское общество и военных.