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Политика
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Россия активизировала информационную кампанию касательно Бахмута для деморализации украинцев, – Минобороны

Анна Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: пресс-служба ведомства

Россия активизировала информационную кампанию, которая сопровождает штурм Бахмута Донецкой области и имеет целью деморализовать украинское общество и военных. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

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По ее словам, один из нарративов вражеской пропаганды – это то, что Бахмут якобы не имеет стратегического значения, а его оборона – это якобы политическое решение.

"Это не так. Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство", – отметила Маляр.

Также она отметила, что россияне дискредитируют украинское военное командование восточного направления, публикуя фейковые документы якобы из штаба на востоке Украины.

Кроме того, с целью внушения враг демонстрирует "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы обеих воюющих сторон касательно Бахмута

Напомним, что бои вокруг Бахмута продолжаются несколько месяцев. По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 2 марта 2023 года, оккупанты не оставляют попыток взять город штурмом. Однако украинские военные не дают оцепить населенный пункт.