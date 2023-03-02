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Росія активізувала інформаційну кампанію щодо Бахмута для деморалізації українців, – Міноборони

Ганна Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: пресслужба відомства

Росія активізувала інформаційну кампанію, яка супроводжує штурмування Бахмута Донецької області і має на меті деморалізувати українське суспільство та військових. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

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За її словами, один із наративів ворожої пропаганди – це те, що Бахмут нібито не має стратегічного значення, а його оборона це нібито політичне рішення.

"Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво", – зазначила Маляр.

Також вона зазначила, що росіяни дискредитують українське військове командування східного напрямку, публікуючи фейкові документи нібито зі штабу на сході України.

Крім того, з метою навіювання ворог демонструє "силу" окупантів і "слабкість" оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани обох воюючих сторін щодо Бахмута.

Нагадаємо, що бої навколо Бахмута тривають кілька місяців. За даними Генштабу ЗСУ станом на 2 березня 2023, окупанти не полишають спроб взяти місто штурмом. Однак українські військові не дають оточити населений пункт.