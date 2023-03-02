Британська розвідка оцінила, як погода вплине на оборону Бахмута

Весняне потепління і, як наслідок, погіршення можливості пересування бездоріжжям принесуть перевагу українським військам, які ведуть оборону Бахмута.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

"У той час як українські війська продовжують оборону Бахмута на Донеччині, нинішнє підвищення температури створює умови, відомі українською мовою як "бездоріжжя", що обмежує пересування по пересіченій місцевості. Погане пересування по пересіченій місцевості, як правило, дає певну військову перевагу силам, що обороняються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що денна температура ґрунту у цьому районі підвищилася і зараз значно перевищує температуру замерзання. Як і з середини лютого 2023 року, нічні заморозки та денні відлиги залишаються ймовірними до наступного тижня.

Однак прогнозоване потепління весною призведе до подальшого зниження умов пересування по місцевості.

"Майже напевно, що наприкінці березня, після останньої відлиги, пересування по місцевості буде найгіршим. Це додасть додаткових труднощів наземним операціям і ускладнить пересування важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по розпушеному ґрунту на Бахмутському напрямку", - додали у розвідці.

Нагадаємо, російські війська кілька місяців штурмують Бахмут і намагаються захопити місто; українські захисники тримають оборону. У розвідці Британії вважають, що попри посилення тиску на Бахмут на Донеччині, країна-агресор РФ навряд чи зможе оточити місто найближчим часом.

Водночас місто постійно перебуває під ворожим вогнем, жертвами російської агресії стають і діти також. У зв'язку з небезпекою з 13 лютого було обмежено перебування у Бахмуті журналістів.