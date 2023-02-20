РФ готує гучну заяву щодо Бахмута у річницю вторгнення, - розвідка Британії

Країна-агресор РФ до річниці вторгнення в Україну може оголосити про захоплення Бахмута на Донеччині, незалежно від того, під чиїм контролем залишиться місто.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Там зазначають, що зараз окупаційні війська РФ продовжують вести наступ на кількох напрямках на сході України. Втрати російської армії залишаються високими, особливо в Бахмуті та Вугледарі, йдеться у повідомленні.

"У міру наближення річниці вторгнення російські військові, ймовірно, зазнають все більшого політичного тиску, і цілком імовірно, що Росія стверджуватиме, що Бахмут захоплений до роковин - незалежно від реальності на місцях", - підкреслюють у розвідці Британії.

Там додають , що якщо весняний наступ Росії в Україні не дасть результатів, напруженість усередині російського керівництва, ймовірно, зросте.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російська окупаційна армія навряд чи зможе захопити Бахмут у Донецькій області до першої річниці вторгнення в Україну 24 лютого.

Зазначимо, західні партнери України стурбовані її рішучістю утримати Бахмут Донецької області, так як вважають, що це завадить весняному контрнаступу ЗСУ. Натомість аналітики Інституту вивчення війни вважають, що рішення України захищати Бахмут є, ймовірно, стратегічно обґрунтованим кроком, незважаючи на величезні втрати.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде.