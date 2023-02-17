В ISW оцінили шанси окупантів захопити Бахмут до 24 лютого

Російська окупаційна армія навряд чи зможе захопити Бахмут у Донецькій області до першої річниці вторгнення в Україну 24 лютого.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що секретар РНБО Олексій Данілов 16 лютого заявив, що російські війська мають намір захопити Бахмут до 24 лютого та планують провести масовану серію ракетних ударів з нагоди першої річниці вторгнення в Україну.

А власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин нещодавно заявив, що його найманці зможуть оточити Бахмут не раніше березня або квітня.

На думку аналітиків ISW, прагматичні оцінки Пригожина щодо просування окупантів у районі Бахмута загалом були ближчими до тактичних реалій, ніж оцінки, що передбачають швидке просування Росії.

"Російські війська, схоже, не прискорюють темпи просування навколо Бахмута і навряд чи досягнуть цієї мети до 24 лютого, про яку повідомлялося раніше. Українські сили завжди можуть вирішити, що витрати, пов'язані з утриманням Бахмута, занадто високі, і добровільно вийти з міста, хоча українські сили і керівництво продовжують вказувати на те, що вони мають намір утримувати місто", – зазначають в ISW.

Аналітики припускають, що не спромігшись захопити Бахмут до роковин вторгнення, Росія може вдатися до масованої ракетної атаки, “оскільки справжні військові успіхи продовжують вислизати від російської армії”.

В ISW додають, що Росія останнім часом нарощує використання авіації в Україні, але “навряд виділить значну кількість літаків для бойових операцій над контрольованою Україною територією”.

Зазначимо, західні партнери України стурбовані її рішучістю утримати Бахмут Донецької області, так як вважають, що це завадить весняному контрнаступу ЗСУ. Натомість аналітики Інституту вивчення війни вважають, що рішення України захищати Бахмут є, ймовірно, стратегічно обґрунтованим кроком, незважаючи на величезні втрати.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде.