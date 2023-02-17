В ISW оценили шансы окупантов захватить Бахмут до 24 февраля

Российская оккупационная армия вряд ли сможет захватить Бахмут в Донецкой области к первой годовщине вторжения в Украину 24 февраля.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что секретарь СНБО Алексей Данилов 16 февраля заявил, что российские войска намерены захватить Бахмут до 24 февраля и планируют провести массированную серию ракетных ударов по случаю первой годовщины вторжения в Украину.

А владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно заявил, что его наемники смогут окружить Бахмут не раньше марта или апреля.

По мнению аналитиков ISW, прагматические оценки Пригожина по продвижению оккупантов в районе Бахмута в целом были более близки к тактическим реалиям, чем оценки, предусматривающие быстрое продвижение России.

"Российские войска, похоже, не ускоряют темпы продвижения вокруг Бахмута и вряд ли достигнут этой цели до 24 февраля, о которой сообщалось ранее. Украинские силы всегда могут решить, что потери, связанные с удержанием Бахмута, слишком высоки, и добровольно выйти из города, хотя украинские силы и руководство продолжают указывать на то, что они намерены держать оборону города", – отмечают в ISW.

Аналитики предполагают, что не сумев захватить Бахмут к годовщине вторжения, Россия может прибегнуть к массированной ракетной атаке, "поскольку настоящие военные успехи продолжают ускользать от российской армии".

В ISW добавляют, что Россия в последнее время наращивает использование авиации в Украине, но "вряд ли выделит значительное количество самолетов для боевых операций над контролируемой территорией Украины".

Отметим, западные партнеры Украины озабочены ее решимостью удержать Бахмут Донецкой области, так как считают, что это помешает весеннему контрнаступлению ВСУ. Аналитики Института изучения войны считают, что решение Украины защищать Бахмут является, вероятно, стратегически обоснованным шагом, несмотря на огромные потери.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выведения украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет.