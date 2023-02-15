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В ISW пояснили, чому оборона Бахмута – це стратегічно обґрунтований крок
Західні партнери України, як і раніше, стурбовані її рішучістю утримати Бахмут Донецької області, так як вважають, що це завадить весняному контрнаступу ЗСУ.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)
Експерти наводять повідомлення The Washington Post, в якому йдеться про те, що, на думку керівництва США, українські сили не можуть одночасно захищати Бахмут і готувати весняний контрнаступ, а тому воно закликає Київ приділити пріоритетну увагу саме веденню контрнаступних дій.
"Рішення України захищати Бахмут є, ймовірно, стратегічно обґрунтованим кроком, незважаючи на втрати для України", – зазначають в ISW.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Там підкреслюють, що оборона українськими силами Бахмута змусила Кремль використати значну частину ЧВК "Вагнер" та залучити російські повітряно-десантні сили для підтримки виснажливого просування.
"Українська оборона Бахмута призвела до послаблення значних російських сил і, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу", - стверджують аналітики.
На їхню думку, якби російські війська зайняли Бахмут без значного українського опору, вони могли б сподіватися на розширення операцій таким чином, що змусило б Україну спішно будувати оборонні позиції на менш вигідній місцевості.
"Таким чином, оборона України Бахмута та спроби створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнювальними, а не взаємовиключними діями", – вважають аналітики ISW.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде.
Наразі з 13 лютого журналісти та волонтери зможуть в'їхати до Бахмута Донецької області тільки за спеціальними перепустками.
Нагадаємо, в ISW вважають, що великий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.