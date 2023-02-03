Путін переоцінив можливості армії РФ, - ISW

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін наказав своїм окупаційним військам захопити Донецьку та Луганську області до березня 2023 року, але він знову переоцінив можливості російської армії.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін знову переоцінив власні можливості російської армії. ISW не виявило жодних доказів того, що російські сили відновили достатню бойову потужність, щоб перемогти українські сили на сході України та захопити понад 11300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області (понад 42% загальної території області) до березня, як нібито наказав Путін", – зазначають аналітики.

Вони вважають, що великий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.

"Кульмінація російських сил може створити сприятливі умови для того, щоб українські сили використали їх у власному контрнаступі наприкінці весни чи влітку 2023 року після поставок західних танків", – підкреслюють аналітики.

Також ISW не може оцінити, чи вдалося завдяки прихованій мобілізації в РФ в останні місяці залучити до армії додаткових 200 тисяч людей.

"Мобілізація 300 тисяч російських громадян викликала далекосяжні внутрішні соціальні наслідки та проблеми із забезпеченням, а подальша прихована мобілізація ще 200 тисяч особового складу, ймовірно, призведе до таких самих проблем", – наголосили аналітики.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін спробує здійснити нову спробу рішучого наступу, найімовірніше, в Луганській області або ж у районі Вугледара на заході від Донецька.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що російські окупаційні війська можуть розпочати масштабний наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.