Путін готується до великого наступу: в ISW назвали ймовірні напрямки

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін у найближчі пів року спробує здійснити нову спробу рішучого наступу, найімовірніше, в Луганській області або ж у районі Вугледара на заході від Донецька.

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Про це повідомляють аналітики Інститут вивчення війни (ISW).

"Запланований наступ росіян відбуватиметься в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині. Вирішальною стратегічною дією в Луганській області може бути або великий наступ, або російська оборонна операція для зупинення ЗСУ", - зазначають аналітики.

Вони додають, що інсайдери Кремля повідомили агентству Bloomberg, що новий наступ армії РФ, аби повернути ініціативу на полі бою, може розпочатися вже в лютому або березні.

В ISW переконані, що недавні наземні атаки окупантів у Запорізькій області можуть бути спрямовані на розосередження українських сил і створення умов для наступу на Луганськ.

Також РФ передислоковує частини 2-ї мотострілецької дивізії з РБ до Луганської області.

"Російські військові блогери також дедалі частіше описують ідею повторної атаки на Київ як інформаційну операцію та припускають, що найбільш ймовірною ціллю російського наступу буде східна Україна або сусідня Харківська область", – зауважують в ISW.

На думку аналітиків, новий наступ армії РФ навряд чи буде спрямований на північну частину України.

"Немає ознак того, що окупанти формують ударні групи в Білорусі. Окрім цього, росіяни здебільшого використовують білоруську інфраструктуру та навчальний потенціал для тренувальних ротацій", - підкреслюють в ISW.

Зазначимо, за оцінками воєнної розвідки України, новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний. Основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках.

Раніше аналітики ISW, проаналізувавши доступну їм інформацію, дійшли висновку, що українські війська відновили контрнаступ у районі Кремінної Луганської області.