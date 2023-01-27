ЗСУ відновили контрнаступ під Кремінною — ISW

Військові аналітики, проаналізувавши доступну їм інформацію, дійшли висновку, що українські війська відновили контрнаступ у районі Кремінної Луганської області. Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

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Експерти вважають, що ЗСУ почали наступ на позиції 144-ї мотострілецької дивізії (20-ї загальновійськової армії Західного військового округу) поблизу Кремінної в ніч на 25 січня. Спочатку росіяни відбили атаку, але вже зранку українські захисники відновили наступ.

В Донецькій області також точаться жорсткі бої. Російські війська продовжували наземні обстріли в районі Бахмута, на західних околицях Донецька та в районі Вугледара.

В цей же час окупанти намагалися наступати на Запорізькому напрямі, але безрезультатно.

"Начальник Об'єднаного українського прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Ерін заявив, що російські війська не зібрали достатньо потужного ударного угруповання для ведення наступу на запорізькому напрямку, але попередив, що російські війська дещо посилили свою присутність у живій силі в Запорізькій області", — додали у ISW.

Раніше розвідка Британії стверджувала, що у районі окупованої Кремінної ведуться запеклі бої у хвойних лісах — ця ділянка фронту може стати загрозою для російських військ на Бахмутському напрямку.

Крім того, там вважають, що Кремінна стала головним пунктом російської оборони на Донбасі. В свою чергу очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, наразі крім військового командування РФ Кремінну вже покинули росіяни, які приїжджали працювати в місті.