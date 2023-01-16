Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вказує, що Росія змінила характер ведення бойових дій на фронті війни з Україною та готує нову спробу перехопити ініціативу у ній. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Те, що сталося в Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, – усе це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля – усіх учасників коаліції захисту України та свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень", - підкреслив президент.

Гарним прикладом такого рішення глава держави назвав виділення Великою Британією значного пакету військової допомоги, який, зокрема, включає танки, іншу бронетехніку та ракети для протиповітряної оборони.

"Оголошено про новий пакет оборонної допомоги – те, що треба. Танки, інша бронетехніка, артилерія. Те, що ми обговорювали з паном прем’єр-міністром Сунаком. Я дякую тобі, Ріші, дякую кожному британцю за відчутну та своєчасну підтримку!" - прокоментував Зеленський.

Він також проінформував, що у понеділок було проведено чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалися "можливі сценарії дій ворога та наше реагування на кожен із вірогідних сценаріїв", а також взаємодія з партнерами України та протидія ракетному терору РФ.

"Були доповіді командувачів, керівників розвідок. Були й необхідні рішення. Окремо й детально розглянули ситуацію на Донецькому напрямку. Соледар, Бахмут та інші міста, проти яких Росія зосередила свої останні найбільш підготовлені сили. Також розглянули ситуацію на південних напрямках фронту. Бачимо, що готує Росія", - заявив президент.

Глава держави нагадав, що наприкінці тижня має відбутися чергове засідання контактної групи з військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн". За його словами, очікуються "принципові рішення" від коаліції партнерів України.