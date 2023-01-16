Танки, БТР та ракети для ППО: У Міноборони Великої Британії розповіли про найбільший пакет військової допомоги Україні

Велика Британія в рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні, окрім танків Challenger 2, самохідні артустановки AS90 та бронетранспортери, ракети для протиповітряної оборони та 100 тисяч артилерійських снарядів. Про це розповів у виступі перед Палатою громад британський міністр оборони Бен Воллес.

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"Сьогодні я можу оголосити про найзначніший на сьогоднішній день пакет бойової потужності для прискорення українського успіху. Це включає ескадрон танків Challenger 2 з броньованими ремонтно-евакуаційними машинами. Ми подаруємо гармати AS90 Україні. Це включає батарею з восьми знарядь у високій ступеня готовності та ще дві батареї у різному ступені готовності", - зазначив міністр.

За словами Воллеса, останній пункт не вплине на зобов'язання Великої Британії щодо AS90 перед Естонією. Крім того, в Україну буде відправлено ще сотні броньованих та захищених машин, включаючи Bulldog.

"Пакет підтримки маневрів, включаючи засоби прориву мінних полів та подолання мостів, вартістю 28 мільйонів фунтів. Ще десятки безпілотних авіаційних систем вартістю 20 мільйонів фунтів для підтримки української артилерії, а також 100 тисяч артилерійських снарядів, окрім уже поставлених 100 тисяч, включаючи ракети GMLRS, ракети ППО Starstreak та ракети ППО середньої дальності", - перерахував він.

Крім того, Велика Британія направить запчастини для ремонту до сотні українських танків та БМП. За словами британського міністра, в той час як танки і AS90 разом з відповідними боєприпасами надходитимуть з запасів, що є у країни, значна кількість іншого озброєння буде закуплена на ринку або у третіх країн, які підтримують такі поставки Україні.

"Сьогоднішній пакет - це важливе збільшення можливостей України. Це означає, що вони можуть перейти від опору до вигнання російських військ з української землі. Президент Путін не може перемогти, але при цьому він упевнений, що продовжуватиме завдавати це безглузде насильство і людські страждання доти, доки його сили не будуть викинуті з оборонних позицій і не будуть вигнані з країни", - наголосив Воллес.

За його словами, для цього Україна вимагає нового рівня підтримки — бойової потужності, яка досягається лише за рахунок комбінації ескадронів основних бойових танків, що діють разом із дивізійними артилерійськими групами, та подальшого глибокого прицільного вогню, що дозволяє націлюватися на російські логістичні та командні вузли на більшій відстані.

"Ми будемо першою країною, яка надасть західні основні бойові танки. І замість надісланого ескадрону ми приведемо у підвищену готовність ще один ескадрон з власних танків Challenger", - зазначив міністр.

Крім того, Воллес повідомив, що в 2023 році Велика Британія має намір збільшити кількість українських військових, що там навчаються, до 20 тисяч осіб. При цьому до Канади, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Норвегії, Нової Зеландії та Нідерландів, які вже приєдналися до цих зусиль, тепер приєднається й група австралійських військових.

Британський чиновник привітав також рішення французького уряду надати Україні легкі високомобільні колісні танки AMX-10, зазначивши, що це також впливає на подальшу можливість інших країн теж направити допомогу Україні.

"Після обговорення зі США та нашими європейськими союзниками є надія, що приклад, поданий французами і нами, дозволить тим країнам, у яких є танки Leopard, також зробити пожертву. Я знаю, що є низка країн, які бажають зробити те ж саме. Поодинці ж цим займатися ніхто не буде", - наголосив він.

За словами Воллеса, британська влада вважає, що у 2023 році збільшення поставок, поліпшення навчання та дипломатична робота в результаті дозволять Україні досягти успіху в боротьбі з погано керованими, а тепер і погано оснащеними Збройними силами Росії.

В свою чергу, президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякували у своїх Twitter британській владі за рішення про зазначений значний пакет військової допомоги.

Танки, БТРи та артилерія – саме те, чого потребує Україна для відновлення своєї територіальної цілісності. Дякую, @RishiSunak, дякую, @BWallaceMP, дякую, британський народе, за цей потужний внесок у нашу спільну перемогу над тиранією. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2023

I had a call with @JamesCleverly to thank for his role in the historic UK decision to provide Ukraine with Challenger 2 tanks, howitzers, and other equipment. James confirmed his readiness to work together on persuading other nations to provide Ukraine with Western-type tanks 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 16, 2023

Нагадаємо, що напередодні ЗМІ повідомили, що в новий пакет військової допомоги Великої Британії Україні увійдуть і ударні вертольоти Apache, озброєні ракетами Hellfire. Воллес, однак, про них не згадував.