"Зброя для перемоги": в НАТО анонсували додаткові поставки важкого озброєння Україні

В Організації Північноатлантичного договору вважають, що російсько-українська війна увійшла в нову фазу. Тепер Україна може очікувати на новій поставки важкого озброєння.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає AFP.

"Нещодавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими – і я очікую, що найближчим часом їх буде більше. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни.Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги", – зазначив Столтенберг.

За його словами, Україна незабаром може очікувати на оголошення додаткових поставок важкого озброєння із країн Заходу. Київ давно наполягав на більш важкій зброї, але західні країни боялися бути втягнутими у війну або провокувати Росію. Тепер, вочевидь, таких побоювань немає.

Водночас перелік озброєння, яке країни НАТО передадуть в нових пакетах, генсек поки не озвучив.

Нагадаємо, Україна очікує, що Німеччина прийме рішення передати танки Leopard 2, як це зробила Польща. Але Берлін, ймовірно, очікує вказівки США.

Аналогічна ситуація була і з ППО Patriot. Україна тривалий час просила Patriot і в інших союзників, зокрема, у Німеччини. Але Берлін відмовлявся доти, доки США не вирішили передати системи. Так, пресслужба Білого дому 6 січня повідомила, що Шольц під час розмови з Байденом заявив, що Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці Україні додаткової батареї Patriot.

Тим часом Британія вже вирішила, що передасть Україні 12 танків Challenger 2, перші 4 негайно. Також відомо, що Франція, яка раніше разом з Польщею переконувала Німеччину передати ЗСУ важку зброю, має намір поставити Україні танки до кінця березня.

Крім того, Чехія найближчим часом передасть Україні модернізовані танки Т-72.