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Польща передасть Укараїні роту танків Leopard, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда завив, що Польща передасть Україні роту танків Leopard в рамках міжнародної коаліці.
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Про це польський лідер повідомив у Twitter.
"Рота танків Leopard для України буде передана в рамках створення міжнародної коаліції. Таке рішення вже є в Польщі", - сказав Дуда під час зустрічі "Люблінського трикутника", на якій також були присутні президенти Литви Гітанас Науседа та України Володимир Зеленський.
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