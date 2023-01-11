Польща передасть Укараїні роту танків Leopard, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда завив, що Польща передасть Україні роту танків Leopard в рамках міжнародної коаліці.

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Про це польський лідер повідомив у Twitter.

"Рота танків Leopard для України буде передана в рамках створення міжнародної коаліції. Таке рішення вже є в Польщі", - сказав Дуда під час зустрічі "Люблінського трикутника", на якій також були присутні президенти Литви Гітанас Науседа та України Володимир Зеленський.

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