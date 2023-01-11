Президенти Литви та Польщі прибули до Львова на зустріч із Зеленським

Президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда із неанонсованим візитом прибули до Львову та вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.

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Про це польський лідер повідомив у Twitter.

В ході зустрічі Дуда наголосив, що Польща рішуче підтримує вступ України до ЄС.

Канцелярія Дуди повідомила, що польский, литовський та український лідери проводять зустріч "Люблінського трикутника". Жоден з президентів не повідомляв про плани відправитися до Львова.

Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Ukrainy @ZelenskyyUa. Dziś we Lwowie została podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójkąta Lubelskiego.

🇵🇱🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/c9k8V0QI7C — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023

В другій половині дня про свою поїздку повідомив Зеленський. Він розпочав візит з ушанування пам'яті українських воїнів. Також президент провів координаційну нараду, на якій обговорили безпекову ситуацію у північно-західних областях України.