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Президенты Литвы и Польши прибыли во Львов на встречу с Зеленским

Президенты Литвы и Польши прибыли во Львов на встречу с Зеленским
Во Львове состоялась встреча "Люблинского треугольника". Фото: Twitter Дуды

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда с неанонсированным визитом прибыли во Львов и встретились с президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом польский лидер сообщил в Twitter.

В ходе встречи Дуда подчеркнул, что Польша решительно поддерживает вступление Украины в ЕС.

Канцелярия Дуды сообщила, что польский, литовский и украинский лидеры проводят встречу "Люблинского треугольника". Ни один из президентов не сообщал о планах отправиться во Львов.

Во второй половине дня о своей поездке сообщил Зеленский. Он начал визит с чествования памяти украинских воинов. Также президент провел координационное совещание, на котором обсудили ситуацию безопасности в северо-западных областях Украины.

Автор:
Вита Молодан