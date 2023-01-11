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Президенты Литвы и Польши прибыли во Львов на встречу с Зеленским
Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда с неанонсированным визитом прибыли во Львов и встретились с президентом Владимиром Зеленским.
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Об этом польский лидер сообщил в Twitter.
В ходе встречи Дуда подчеркнул, что Польша решительно поддерживает вступление Украины в ЕС.
Канцелярия Дуды сообщила, что польский, литовский и украинский лидеры проводят встречу "Люблинского треугольника". Ни один из президентов не сообщал о планах отправиться во Львов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Во второй половине дня о своей поездке сообщил Зеленский. Он начал визит с чествования памяти украинских воинов. Также президент провел координационное совещание, на котором обсудили ситуацию безопасности в северо-западных областях Украины.