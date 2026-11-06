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Brave1 запустил новую инвестиционную платформу для разработчиков военных технологий
Государственный кластер Brave1 запустил Brave1 Invest Portal — платформу, которая должна соединить украинские оборонные компании с проверенными инвесторами из Украины и других стран. Через нее разработчики смогут искать финансирование для развития технологий и расширения производства.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Как будет работать платформа
Производители дронов, роботизированных комплексов, систем радиоэлектронной борьбы и решений с искусственным интеллектом смогут создавать профили и презентовать свои разработки потенциальным инвесторам.
В профилях компании будут указывать стадию развития технологии, уровень ее готовности и необходимую сумму инвестиций. Если команда не подготовила полный пакет документов или презентацию для инвесторов, специалисты Brave1 помогут доработать эти материалы.
Инвесторы получат доступ к каталогу проверенных оборонных компаний. Искать разработки можно будет по направлению технологий, уровню готовности (TRL) и объему необходимых вложений. Также они смогут задавать дополнительные материалы, связываться с командами и договариваться о презентациях и демонстрациях продуктов.
Кто будет иметь доступ к информации
Платформа будет работать в закрытом режиме. Инвесторы должны пройти проверку, в частности, на отсутствие связей с Россией и ее союзниками.
В то же время, открытые профили компаний не будут содержать чувствительных технических или операционных данных. Расширенные материалы и презентации разработчики будут предоставлять только по отдельному запросу.
Напомним, кластер оборонных инноваций Brave1 с 2023 года профинансировал создание и развитие военных технологий на общую сумму 6,2 млрд. гривен. За этот период украинские defense-разработчики получили более 1000 безвозвратных грантов.