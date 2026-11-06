Brave1 запустил новую инвестиционную платформу для разработчиков военных технологий

Государственный кластер Brave1 запустил Brave1 Invest Portal — платформу, которая должна соединить украинские оборонные компании с проверенными инвесторами из Украины и других стран. Через нее разработчики смогут искать финансирование для развития технологий и расширения производства.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Как будет работать платформа

Производители дронов, роботизированных комплексов, систем радиоэлектронной борьбы и решений с искусственным интеллектом смогут создавать профили и презентовать свои разработки потенциальным инвесторам.

В профилях компании будут указывать стадию развития технологии, уровень ее готовности и необходимую сумму инвестиций. Если команда не подготовила полный пакет документов или презентацию для инвесторов, специалисты Brave1 помогут доработать эти материалы.

Инвесторы получат доступ к каталогу проверенных оборонных компаний. Искать разработки можно будет по направлению технологий, уровню готовности (TRL) и объему необходимых вложений. Также они смогут задавать дополнительные материалы, связываться с командами и договариваться о презентациях и демонстрациях продуктов.

Кто будет иметь доступ к информации

Платформа будет работать в закрытом режиме. Инвесторы должны пройти проверку, в частности, на отсутствие связей с Россией и ее союзниками.

В то же время, открытые профили компаний не будут содержать чувствительных технических или операционных данных. Расширенные материалы и презентации разработчики будут предоставлять только по отдельному запросу.

Напомним, кластер оборонных инноваций Brave1 с 2023 года профинансировал создание и развитие военных технологий на общую сумму 6,2 млрд. гривен. За этот период украинские defense-разработчики получили более 1000 безвозвратных грантов.