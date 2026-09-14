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Ракеты, дроны и ШИ: Brave1 профинансировал разработку оружия на 6,2 млрд гривен

дрон, военный
Brave1 профинансировал разработку оружия на 6,2 млрд. гривен / Минобороны

Кластер оборонных инноваций Brave1 с 2023 года профинансировал создание и развитие военных технологий на общую сумму 6,2 млрд. гривен. За этот период украинские defense-разработчики получили более 1000 безвозвратных грантов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Гранты кластера направлены на повышение технологической готовности продукции для фронта. По данным опроса BRDO, финансирование Brave1 увеличивает уровень готовности изделий в среднем на 1,7 пункта по шкале TRL, не требуя передачи государству прав интеллектуальной собственности или долей в компаниях. 79% опрошенных производителей заявили, что не смогли бы найти аналогичную поддержку из других источников.

Кроме средств, кластер организует полигонные тестирования, отзывы от военных и поставку образцов в подразделения.

Направления финансирования и грантовые модели

В настоящее время поддержка предоставляется по четырем основным направлениям. В рамках базовой программы выдано 977 грантов на сумму 2,3 млрд гривен (больше всего на БПЛА, наземные роботизированные платформы и системы РЭБ/РЭР).

Спецгранты на направления "Ракеты" и "Искусственный интеллект" составляли 145 млн. гривен за 20 проектами.

Еще 81 млн гривен выделили в 2026 году на 11 проектов по созданию радаров и скоростных дронов-перехватчиков по общей с ЕС программе EU4UA Defence Tech с общим бюджетом более 150 млн гривен.

Отдельным форматом выступают большие грантовые конкурсы под ТТХ Минобороны и Генштаба. По этому треку профинансировано 34 проекта на 3,7 млрд гривен, среди которых крылатые и баллистические ракеты, ЗРК, технологии автономности и выпуск взрывчатых веществ.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные смогут заказывать через Brave1 Market дроны с характеристиками под конкретную задачу – от типа связи и камеры до массы полезной нагрузки и времени полета. Система сама будет подбирать потенциальных поставщиков, а при одинаковых характеристиках будет запускать торги по самой низкой цене.

Автор:
Максим Кольц

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