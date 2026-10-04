McDonald's Украина временно останавливает продажу по меньшей мере 11 бургеров

Сеть McDonald's в Украине ранее сообщала, что из-за атак россии на склады компании часть продукции пока недоступна, поэтому меню временно сократили.

Репортер Dilo, посетив одно из заведений компании в Киеве, узнал детали.

Из предлагавшихся ранее 17 бургеров в меню осталось только шесть. Так, теперь недоступны бутерброды с говядиной, курицей и рыбой — в частности, Роял Чизбургер, Чизбургер с беконом, Биг Арч, Чикен Джуниор и Филе-о-Фиш Делюкс. Кроме того, пока вообще невозможно заказать салаты и роллы.

Ранее в McDonald's посетителям предлагали 17 видов бургеров

Существенные ограничения испытала и карта напитков и десертов. В заведениях можно взять только колу, апельсиновый и яблочный соки «Галиция».

Фанта и Спрайт исчезли из меню в McDonald's

Десертный выбор сократился до одного мороженого — вся выпечка и макшейки по продаже также выбыли.

Круасаны и пирожки в McDonald's тоже не найдете.

Сотрудники заведения рассказали, что такая ситуация продолжается уже в течение недели из-за проблем с логистикой. Когда именно ассортимент нормализуется, пока точно неизвестно.

Ранее стало известно, что 25 сентября россияне дважды атаковали продовольственный состав McDonald's в Броварском районе Киевской области. Первый удар произошел около трех часов ночи, а повторный — уже днем, после чего возник пожар и помещение с продуктами сгорело полностью.

В сети отмечают, что ограничения временные, а точный перечень доступных блюд может отличаться в зависимости от конкретного ресторана – его советуют проверять в приложении McDonald's через сервисы доставки или непосредственно на месте.

На форуме United by Mining 2026 представители пищевой отрасли заявили, что из-за системных российских атак часть крупнейших игроков может потерять долю рынка уже к зиме, а для отдельных секторов наступит «точка невозврата».