McDonald’s Україна тимчасово зупиняє продаж щонайменше 11 бургерів

Мережа McDonald’s в Україні раніше повідомляла, що через атаки росії на склади компанії, частина продукції наразі недоступна, тому меню тимчасово скоротили.

Репортер Dilo, завітавши до одного із закладів компанії в Києві, дізнався деталі.

Із 17 бургерів, які пропонували раніше, у меню залишилося лише шість. Так, тепер недоступні бутерброди із яловичиною, куркою та рибою — зокрема Роял Чізбургер, Чізбургер з беконом, Біг Арч, Чікен Джуніор та Філе-о-Фіш Делюкс. Крім того, наразі взагалі неможливо замовити салати й роли.

Раніше у McDonald’s відвідувачам пропонували 17 видів бургерів

Суттєвих обмежень зазнала й карта напоїв та десертів. У закладах можна взяти тільки Колу, апельсиновий і яблучний соки «Галіція».

Фанта та Спрайт зникли з меню у McDonald’s

Десертний вибір скоротився лише до одного морозива — уся випічка та макшейки з продажу також вибули.

Круасанів та пиріжків у McDonald’s теж не знайдете.

Працівники закладу розповіли, що така ситуація триває вже впродовж тижня через проблеми з логістикою. Коли саме асортимент нормалізується, наразі точно невідомо.

Раніше стало відомо, що 25 вересня росіяни двічі атакували продовольчий склад McDonald’s у Броварському районі на Київщині. Перший удар стався близько третьої години ночі, а повторний — уже вдень, після чого виникла пожежа й приміщення з продуктами згоріло повністю.

У мережі наголошують, що обмеження тимчасові, а точний перелік доступних страв може відрізнятися залежно від конкретного ресторану — його радять перевіряти в застосунку McDonald’s, через сервіси доставки або безпосередньо на місці.

На форумі United by Mining 2026 представники харчової галузі заявили, що через системні російські атаки частина найбільших гравців може втратити частку ринку вже до зими, а для окремих секторів настане «точка неповернення».