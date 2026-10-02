Українська харчова галузь під загрозою: обстріли можуть "вибити" ключових гравців до зими

Системні атаки на виробничі потужності створюють для української харчової галузі ризик "точки неповернення". Частина найбільших гравців може втратити частку ринку вже до зими через російські обстріли.

Як повідомляє Dilo, про це заявив співвласник компанії "Карпатські мінеральні води" Сергій Устенко під час форуму United by Mining 2026.

Українські виробники ризикують втратити частину ринку

"Якщо брати ситуацію в харчовій галузі, то при цій динаміці обстрілів шахедами у нас до зими не буде основних гравців у харчовій галузі. Тобто вони просто виб’ють у нас першу четвірку - і все", - заявив Устенко.

Економіка не обов'язково "впаде". Проте для окремих галузей може настати "точка неповернення", після якої структура ринку зміниться кардинально.

Устенко порівняв таку ситуацію із шаховою партією, де вже визначена неминуча комбінація мату в кілька ходів.

"З точки зору економіки для окремих галузей це може бути мат у три ходи. Рельєф зміниться абсолютно", - сказав він.

Як приклад, Устенко навів міжнародні компанії Coca-Cola і PepsiCo, виробничі підприємства яких в Україні вже зазнавали ударів.

Такі компанії мають можливість частково компенсувати втрати завдяки виробничим потужностям за кордоном і можуть відновити пошкоджені заводи орієнтовно за рік.

Великі міжнародні компанії можуть тимчасово перенести частину виробництва на закордонні майданчики. Проте українські підприємства, які не мають таких резервних потужностей, ризикують втратити ринок навіть після відновлення виробництва, зазначив Устенко.

Окремим викликом залишається фінансування відновлення. Значна частина доступних ресурсів спрямовується на військові потреби, тоді як питання, чи буде у майбутньому достатньо коштів на відновлення виробничої та загальної інфраструктури, залишається відкритим, підсумував співвласник компанії "Карпатські мінеральні води".

Удари РФ по підприємствах та складах

На початку вересня міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що збитки від атак Росії на складську інфраструктуру України ще підраховують, але йдеться про десятки мільярдів гривень. Найбільше від атак постраждали Київська та Дніпропетровська області.

Також Висоцький зазначав, що російські атаки на підприємства харчової промисловості України можуть завдати економіці втрат у розмірі 2-3% ВВП. Росія знищує виробничі потужності, склади та логістичні об'єкти, однак наразі загрози дефіциту продовольства немає.

Зокрема, внаслідок російських ударів було зруйновано завод виробника локшини Reeva у Білій Церкві, виробництво бутильованої води "Чиста вода". Зазнав атаки завод із виробництва дитячого харчування "Яготинське для дітей".

27 серпня внаслідок масованої атаки РФ було повністю зруйновано склад кондитерської корпорації ROSHEN у селищі Чубинське Київської області.

Під час російської атаки 3 вересня під удар потрапив завод американської компанії Coca-Cola, що розташований у Броварському районі Київської області.