РФ знищує виробників продовольства: чи може це призвести до дефіциту в Україні

Російські атаки на підприємства харчової промисловості України можуть завдати економіці втрат у розмірі 2-3% ВВП. Росія знищує виробничі потужності, склади та логістичні об'єкти, однак наразі загрози дефіциту продовольства немає.

Про це Dilo повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

РФ атакує харчову промисловість: чи буде дефіцит

Росія, окрім знищення складів та логістичних об'єктів, атакує і виробничі потужності харчової промисловості України. Зокрема, внаслідок російських ударів було зруйновано завод виробника локшини Reeva у Білій Церкві, виробництво бутильованої води "Чиста вода", а також зазнав удару завод Coca-Cola під Києвом.

Атаки РФ на виробників продовольства також мають системний характер і завдають значних збитків економіці, зазначив Висоцький.

Наразі складно точно оцінити масштаб втрат. Проте можливість відновлення пошкоджених підприємств та робота інших аналогічних виробництв дають підстави вважати, що загрози фізичній доступності продовольства чи виникнення дефіциту наразі немає, заявив міністр.

Економічні втрати можуть сягнути 2-3% ВВП

"Але економічні втрати будуть. Зможемо найближчим часом оцінити, які", - сказав Висоцький.

Відповідаючи на запитання про орієнтовний масштаб можливих втрат, він припустив, що вони можуть становити 2-3% валового внутрішнього продукту.

Якщо виходити з номінального ВВП України за 2025 рік у розмірі близько 8,9 трлн грн, то 2-3% - це орієнтовно 180-270 млрд грн. Проте ця сума є приблизною оцінкою потенційного макроекономічного ефекту і не означає, що саме на таку суму вже зафіксовано прямі збитки підприємств.

Висоцький повідомляв, що збитки від атак Росії на складську інфраструктуру України ще підраховують, але йдеться про десятки мільярдів гривень. Найбільше від атак постраждали Київська та Дніпропетровська області.

Атаки по складській інфраструктурі також потенційно можуть вплинути на ціни на продукти. На макрорівні це може спричинити зростання цін приблизно на 2,5%.