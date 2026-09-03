Удари по складах можуть завдати збитків на десятки мільярдів гривень: які області постраждали найбільше

Збитки від атак Росії на складську інфраструктуру України ще підраховують, але йдеться про десятки мільярдів гривень. Найбільше від атак постраждали Київська та Дніпропетровська області.

Як повідомляє Dilo.ua, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

Збитки від ударів по складах оцінюють у десятки мільярдів гривень

Найбільша кількість атак на складську інфраструктуру припадає на Київщину та Дніпропетровщину.

Компанії наразі ще не змогли остаточно підрахувати фінансові збитки від ударів по складській інфраструктурі, зауважив міністр.

"Ми чули оцінки, що по великих складах одномоментний удар може бути від 3 до 5 мільярдів гривень збитків. Ми точно говоримо про десятки мільярдів гривень", - зазначив Висоцький.

Проте точна сума збитків на сьогодні недоступна, тому що є певна процедура фіксації, яка займає певний час.

Вартість продуктів може зрости на 2,5%

Атаки по складській інфраструктурі потенційно можуть вплинути на ціни на продукти.

"Це може призвести до потенційного зростання на макрорівні на 2,5% у вартості", - сказав Висоцький.

Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства:

кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;

мережа магазинів " Аврора " – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;

мережа магазинів " Фора " – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;

мережа магазинів " Коло " – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій;

склад мережі Varus – знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.

Нагадаємо, Тарас Висоцький заявляв, що дефіциту продуктів в Україні через удари по складах не очікують. Запасатися базовими продуктами більш ніж на місяць не потрібно.