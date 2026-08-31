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Росія атакувала склад мережі супермаркетів Varus: знищено велику кількість товарів
Російська армія знову зруйнувала ще один склад мережі Varus у Київській області цієї ночі. Знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки немає.
"На жаль, сама атака завдала значних збитків: було пошкоджено та знищено велику кількість наших товарів. Через це найближчим часом можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях наших магазинів", - йдеться у повідомленні.
В компанії наголосили, що вже роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання та забезпечити магазини необхідним асортиментом.
Наразі всі магазини Varus відкриті та працюють у звичному режимі.
Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару в ніч на 20 серпня уражене складське приміщення у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі супермаркетів Varus.
Про Varus
Varus — національна мережа супермаркетів, яку представляє компанія "Омега". Перший магазин відкрився у 2003 році у Дніпрі. Наразі мережа налічує 115 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві.
Мережа продуктових магазинів Varus у 2025 році збільшила свій товарообіг до 28,8 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж у 2024 році.
Удари РФ по складам
За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.
Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства:
- кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;
- мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;
- мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;
- мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій;