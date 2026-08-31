Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

+0,01

EUR

51,88

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,10

51,86

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія атакувала склад мережі супермаркетів Varus: знищено велику кількість товарів

атака
Росія вдарила по складах мережі супермаркетів Varus

Російська армія знову зруйнувала ще один склад мережі Varus у Київській області цієї ночі. Знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки немає.

"На жаль, сама атака завдала значних збитків: було пошкоджено та знищено велику кількість наших товарів. Через це найближчим часом можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях наших магазинів", - йдеться у повідомленні.

В компанії наголосили, що вже роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання та забезпечити магазини необхідним асортиментом.

Наразі всі магазини Varus відкриті та працюють у звичному режимі.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару в ніч на 20 серпня уражене складське приміщення у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі супермаркетів Varus.

Про Varus

Varus — національна мережа супермаркетів, яку представляє компанія "Омега". Перший магазин відкрився у 2003 році у Дніпрі. Наразі мережа налічує 115 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві.

Мережа продуктових магазинів Varus у 2025 році збільшила свій товарообіг до 28,8 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж у 2024 році. 

Удари РФ по складам

За словами  міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає. 

Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства:

  • кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;
  • мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;
  • мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;
  • мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій; 
Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності