Росія атакувала склад мережі супермаркетів Varus: знищено велику кількість товарів

Російська армія знову зруйнувала ще один склад мережі Varus у Київській області цієї ночі. Знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки немає.

"На жаль, сама атака завдала значних збитків: було пошкоджено та знищено велику кількість наших товарів. Через це найближчим часом можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях наших магазинів", - йдеться у повідомленні.

В компанії наголосили, що вже роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання та забезпечити магазини необхідним асортиментом.

Наразі всі магазини Varus відкриті та працюють у звичному режимі.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару в ніч на 20 серпня уражене складське приміщення у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі супермаркетів Varus.

Про Varus

Varus — національна мережа супермаркетів, яку представляє компанія "Омега". Перший магазин відкрився у 2003 році у Дніпрі. Наразі мережа налічує 115 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві.

Мережа продуктових магазинів Varus у 2025 році збільшила свій товарообіг до 28,8 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж у 2024 році.

Удари РФ по складам

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.

Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства: