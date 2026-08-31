Ціни на пальне 31 серпня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 31 серпня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 83,85 грн (+23 коп) А-95 80,07 грн (+17 коп.) А-92 76,90 грн (+2 коп.) ДП 91,53 грн (-13 коп.) Газ 43,07 грн (+4 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 86,90 83,90 93,90 44,90 UPG 80,90 78,90 89,90 42,90 WOG 85,90 82,90 93,90 44,50 УКРНАФТА 81,90 78,90 76,90 89,90 42,90 SOCAR 86,90 83,90 94,90 44,47 AMIC 81,95 78,95 89,95 42,65 БРСМ-Нафта 77,85 88,31 41,46