Ціна нафти на 28 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту в п’ятницю знизилися, поставивши під загрозу двотижневе зростання. Напередодні котирування завершили торги на вищому рівні після повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп не зацікавлений у поверненні до попередніх умов ядерної угоди з Іраном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 28 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $89,45 - 5,3% WTI $83,31 - 4,3% Urals 76,55 -5.46%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 25 центів, або 0,3%, до 89,45 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 22 центи, або на 0,3%, до 83,31 долара за барель.

Обидва еталонні сорти нафти, ймовірно, завершать тиждень зі зниженням: Brent подешевшав на 5,3%, а WTI — на 4,3%.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зниження цін на нафту пов’язане з послабленням очікувань щодо відновлення переговорів між США та Іраном, що зменшує ризики перебоїв у постачанні.

Додатковий тиск на котирування чинять побоювання щодо посилення санкцій і збереження напруженості у відносинах між країнами.

Зазначимо, поки на українських АЗС ціни на пальне залишаються стабільними, наприкінці минулого тижня світові котирування нафти почали зростати на тлі загострення геополітичної напруженості. Причиною стали погрози президента США Дональда Трампа запровадити масштабну економічну ізоляцію Ірану та попередження про можливі санкції проти країн, які співпрацюватимуть із Тегераном.

Додатковим чинником невизначеності стало завершення дії попередньої мирної угоди між сторонами конфлікту. За оцінками експертів, ані США, ані Іран наразі не демонструють готовності відновити переговори, що підтримує напруження на нафтовому ринку та сприяє подорожчанню сировини.