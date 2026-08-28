Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,54

--0,03

EUR

51,86

--0,15

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,15

51,94

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цена нефти на 28 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Китайский НПЗ Yanchang Petroleum отказался от российской нефти / Depositphotos

Цены на нефть в пятницу снизились, поставив под угрозу двухнедельный рост. В преддверии котировки завершили торги на высшем уровне после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в возвращении к предварительным условиям ядерного соглашения с Ираном.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 28 августа

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $89,45 – 5,3%
WTI $83,31 – 4,3%
Urals 76,55 -5.46%

Фьючерсы на   нефть марки Brent подешевели на 25 центов, или 0,3%, до 89,45 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 22 цента, или на 0,3%, до 83,31 доллара за баррель.

Оба эталонных сорта нефти, вероятно, завершат неделю со снижением: Brent подешевел на 5,3%, а WTI - на 4,3%.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, снижение цен на нефть связано с ослаблением ожиданий возобновления переговоров между США и Ираном, что уменьшает риски перебоев в поставках.

Дополнительное давление на котировки опасаются усиления санкций и сохранения напряженности в отношениях между странами.

Отметим, пока на украинских АЗС цены на горючее остаются стабильными, в конце минувшей недели мировые котировки нефти начали расти на фоне обострения геополитической напряженности. Причиной стали угрозы президента США Дональда Трампа ввести масштабную экономическую изоляцию Ирана и предупреждение о возможных санкциях против стран, которые будут сотрудничать с Тегераном.

Дополнительным фактором неопределенности явилось завершение действия предыдущего мирного соглашения между сторонами конфликта. По оценкам экспертов, ни США, ни Иран не демонстрируют готовности возобновить переговоры, что поддерживает напряжение на нефтяном рынке и способствует подорожанию сырья.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности