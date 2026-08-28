Цена нефти на 28 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в пятницу снизились, поставив под угрозу двухнедельный рост. В преддверии котировки завершили торги на высшем уровне после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в возвращении к предварительным условиям ядерного соглашения с Ираном.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 28 августа

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $89,45 – 5,3% WTI $83,31 – 4,3% Urals 76,55 -5.46%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 25 центов, или 0,3%, до 89,45 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 22 цента, или на 0,3%, до 83,31 доллара за баррель.

Оба эталонных сорта нефти, вероятно, завершат неделю со снижением: Brent подешевел на 5,3%, а WTI - на 4,3%.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, снижение цен на нефть связано с ослаблением ожиданий возобновления переговоров между США и Ираном, что уменьшает риски перебоев в поставках.

Дополнительное давление на котировки опасаются усиления санкций и сохранения напряженности в отношениях между странами.

Отметим, пока на украинских АЗС цены на горючее остаются стабильными, в конце минувшей недели мировые котировки нефти начали расти на фоне обострения геополитической напряженности. Причиной стали угрозы президента США Дональда Трампа ввести масштабную экономическую изоляцию Ирана и предупреждение о возможных санкциях против стран, которые будут сотрудничать с Тегераном.

Дополнительным фактором неопределенности явилось завершение действия предыдущего мирного соглашения между сторонами конфликта. По оценкам экспертов, ни США, ни Иран не демонстрируют готовности возобновить переговоры, что поддерживает напряжение на нефтяном рынке и способствует подорожанию сырья.