Нефть поддерживает цены на подсолнечное масло, но избыток предложения сдерживает рост

Мировые цены на растительные масла остаются нестабильными из-за колебаний нефтяного рынка и изменения баланса спроса и предложения. Соевое и рапсовое масла реагируют на скачки цен на нефть, однако увеличение предложения, в частности украинской продукции, продолжает давить на котировки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Электронная зерновая биржа".

Соевое и рапсовое масла под давлением

Нестабильность на Ближнем Востоке повлекла за собой резкие колебания на нефтяном рынке, что сказалось и на котировках аграрных фьючерсов, в том числе растительных масел.

На прошлой неделе сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 13,5% – до $101 за баррель. В то же время, уже в начале текущей недели цены скорректировались примерно на 20%, хотя за месяц общий рост остался на уровне 13,5%. В начале новых торгов котировки снова пошли вверх – на 4,8% на фоне обострения ситуации после ударов поддерживаемых Ираном сил с территории Ирака по американским военным базам.

Несмотря на значительные колебания нефтяного рынка, пальмовое масло остается относительно стабильным. Фьючерсы на нее на бирже Bursa Malaysia за последние семь дней выросли всего на 0,7% – до 4642 ринггитов за тонну, или около $1136 за тонну. Этот уровень почти соответствует показателям трехнедельной давности.

Поддержку котировкам пальмового масла оказывает увеличение экспорта из Малайзии. По оценкам сюрвейеров за первые 25 дней июля поставки выросли на 8,1–15,9% по сравнению с аналогичным периодом июня. Дополнительным фактором явилось усиление спроса со стороны Европейского Союза на фоне сокращения закупок со стороны Индии.

В то же время, фьючерсы на соевое масло на Чикагской бирже CBOT за неделю снизились на 5,6% - до $1520 за тонну. Рынок отреагировал на падение цен на нефть и сою в начале недели. При этом спотовые цены на соевое масло в Бразилии остались почти без изменений – в пределах $1205–1215 за тонну FOB, а фьючерсы на китайской бирже Dalian с поставкой в августе торговались на уровне $1250–1255 за тонну.

Цены на подсолнечное масло в Индии в течение недели выросли на $5 – до $1455–1465 за тонну CIF Mumbai из-за сокращения предложения из Украины. Этим воспользовались российские поставщики, которые повысили цены на свою продукцию еще на $20 – до $1350–1365 за тонну FOB.

В Китае цены спроса на подсолнечное масло нового урожая остаются стабильными – на уровне $1360–1380 за тонну CIF с поставкой в сентябре.

В Украине закупки подсолнечного масла с доставкой в черноморские порты практически остановились из-за регулярных обстрелов. В то же время на рынке остаются предложения по поставкам в дунайские порты по цене $1320–1335 за тонну.

Ситуация с экспортом также влияет на рынок рапса. Из-за атак на украинские порты и гражданские суда морские перевозки остаются фактически заблокированными, что повлекло за собой рост предложения украинского рапса на европейском рынке с поставкой в августе-сентябре.

Именно увеличение объемов украинской продукции явилось одним из главных факторов давления на цены рапса и рапсового масла в ЕС. Дополнительную нестабильность рынка создают колебания нефтяных котировок.

Ноябрьские фьючерсы на рапс на бирже в Париже за последние семь дней снизились на 4,6% – до €531 за тонну, хотя за месяц остаются в плюсе на 2,3%. В то же время цены на рапсовое масло в ЕС за неделю упали на $50–60 – до $1490–1510 за тонну FOB Нидерланды из-за ожиданий увеличения поставок более дешевой украинской продукции.

Спрос на рапсовое масло с доставкой на западную границу Украины остается на уровне €1050 за тонну или около $1190–1200. Для поставок в ЕС цена составляет $1250–1260 за тонну. В то же время закупочные цены для китайского направления снизились на $20–25 – до $1250–1260 за тонну CFR.

Ожидается, что в ближайшее время падение цен на рапс и рапсовое масло в Европе может несколько замедлиться из-за снижения прогнозов урожайности рапса и подсолнечника в ЕС. Дополнительную поддержку рынку могут оказать новые колебания цен на нефть.

Напомним, в мире стремительно растет спрос на подсолнечное масло, поскольку покупатели массово отказываются от дорогой пальмовой. Однако для украинских заводов этот бум стал вызовом: из-за жесткой конкуренции со стороны других стран прибыли наших переработчиков начали падать.