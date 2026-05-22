Мировой рынок увеличил закупки подсолнечного масла: как это изменит украинский экспорт

подсолнечное масло, цветы подсолнечника, семена
Спрос на подсолнечное масло стремительно растет / Freepik

В мире стремительно растет спрос на подсолнечное масло, поскольку покупатели массово отказываются от дорогого пальмового масла. Однако для украинских заводов этот бум стал вызовом: из-за жесткой конкуренции со стороны других стран прибыли наших переработчиков начали падать.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая биржа".

В последнее время маржа переработки подсолнечника в Украине существенно снизилась. По данным аналитиков "АПК-Информ", главная причина - стремительное удорожание внутреннего сырья. В то же время экспортные цены на готовое украинское масло в апреле хоть и росли, но гораздо медленнее, чем на другие виды растительных масел.

Тем не менее, усиление конкурентоспособности подсолнечного масла на мировом рынке улучшает перспективы экспорта для украинских переработчиков.

В марте Украина нарастила поставки на 18% (до 427 тыс. т), а в апреле вышла на максимум с июня 2025 года - 442 тыс. т. Основные объемы пошли в страны ЕС и Ближний Восток.

Главный вызов для Украины — потеря долей на ключевых рынках из-за рекордных урожаев конкурентов. В январе – марте 2026 года четыре крупнейших игрока (Украина, Аргентина, Турция и РФ) совокупно экспортировали 3,3 млн т масла, что на 22% больше, чем в прошлом.

Наиболее показательным стало изменение трендов в Индии — ключевом мировом импортере. За январь – апрель 2026 года страна нарастила импорт подсолнечного масла на 17% – до 1 млн т.

Однако украинские поставщики теряют этот рынок. Доля украинского масла в индийском импорте упала с 23% до 16%. В то же время почти 52% объемов перехватила РФ, а доля Аргентины взлетела с 7% до 22%.

При этом доля Украины в общем экспорте в марте снизилась по сравнению с январем с 40% до 33%, а доля Аргентины выросла с 11% до 16%, тогда как доли Турции и России почти не изменились.

До конца текущего сезона у Украины еще есть потенциал для переработки подсолнечника. Однако финальные объемы экспорта будут зависеть от того, смогут ли украинские заводы конкурировать по рентабельности с другими масличными культурами в условиях, когда логистика и демпинг со стороны конкурентов стали определяющими факторами.

Напомним, украинские маслозаводы массово переходят на переработку рапса и сои или прекращают работу из-за дефицита и высокой цены подсолнечника, которая держится на уровне 33-34 тыс. грн/т.

Автор:
Татьяна Бессараб