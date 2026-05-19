Убытки до $25 на тонне: украинские масличные заводы останавливают переработку подсолнечника из-за высоких цен

Украинские маслозаводы массово переходят на переработку рапса и сои или прекращают работу из-за дефицита и высокой цены подсолнечника, которая держится на уровне 33-34 тыс. грн/т.

"При такой цене на подсолнечник маржи переработки нет. Для многих заводов сейчас действительно выгоднее стоять, чем перерабатывать. Когда завод стоит, он имеет фиксированные расходы — условно $9–10 на тонну. Это зарплаты работникам и другие постоянные расходы... зачем генерировать минус $20–25, если можно сгенерировать минус $9–10» Сергей Репецкий.

По его словам, в такой ситуации остановка производства для части масличных заводов выглядит "экономичнее, чем работа в минус". Переработчики, отказывающиеся покупать дорогостоящее сырье, переходят на остатки рапса, поскольку стоимость рапсового масла на польской границе позволяет получать прибыль.

" Нет маржи покупать по таким ценам (подсолнечник — ред . ). Или это могут себе позволить те заводы, которые имеют более длинную цепочку добавленной стоимости с интегрированными бизнесами по мясу или молоку ", — добавил Репецкий.

Остатки подсолнечника сосредоточены у фермеров так называемой "средней руки". Ожидается, что первая половина июня станет периодом окончательной продажи этих остатков из-за начала уборки нового урожая рапса и ячменя.

Напомним, один из крупнейших мировых агротрейдеров, компания Archer Daniels Midland (ADM), официально подтвердила приостановку работы маслоэкстракционного завода в Черноморске. Предприятие получило повреждения в результате российской атаки дрона 26 апреля 2026 года.