Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,09

EUR

51,41

+0,15

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,70

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Убытки до $25 на тонне: украинские масличные заводы останавливают переработку подсолнечника из-за высоких цен

подсолнечное масло, бутылки
Украинские маслозаводы останавливают переработку подсолнечника / Shutterstock

Украинские маслозаводы массово переходят на переработку рапса и сои или прекращают работу из-за дефицита и высокой цены подсолнечника, которая держится на уровне 33-34 тыс. грн/т.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

"При такой цене на подсолнечник маржи переработки нет. Для многих заводов сейчас действительно выгоднее стоять, чем перерабатывать. Когда завод стоит, он имеет фиксированные расходы — условно $9–10 на тонну. Это зарплаты работникам и другие постоянные расходы... зачем генерировать минус $20–25, если можно сгенерировать минус $9–10» Сергей Репецкий.

По его словам, в такой ситуации остановка производства для части масличных заводов выглядит "экономичнее, чем работа в минус". Переработчики, отказывающиеся покупать дорогостоящее сырье, переходят на остатки рапса, поскольку стоимость рапсового масла на польской границе позволяет получать прибыль.

" Нет маржи покупать по таким ценам (подсолнечник ред . ). Или это могут себе позволить те заводы, которые имеют более длинную цепочку добавленной стоимости с интегрированными бизнесами по мясу или молоку ", — добавил Репецкий.

Остатки подсолнечника сосредоточены у фермеров так называемой "средней руки". Ожидается, что первая половина июня станет периодом окончательной продажи этих остатков из-за начала уборки нового урожая рапса и ячменя.

Напомним, один из крупнейших мировых агротрейдеров, компания Archer Daniels Midland (ADM), официально подтвердила приостановку работы маслоэкстракционного завода в Черноморске. Предприятие получило повреждения в результате российской атаки дрона 26 апреля 2026 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук