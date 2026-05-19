Збитки до $25 на тонні: українські олійні заводи зупиняють переробку соняшнику через високі ціни

Українські олійні заводи масово переходять на переробку ріпаку і сої або припиняють роботу через дефіцит та високу ціну соняшнику, яка тримається на рівні 33-34 тис. грн/т.

"За такої ціни на соняшник маржі переробки немає. Для багатьох заводів зараз справді вигідніше стояти, ніж переробляти. Коли завод стоїть, він має фіксовані витрати — умовно $9–10 на тонну. Це зарплати працівникам та інші постійні витрати... навіщо генерувати мінус $20–25, якщо можна згенерувати мінус $9–10 і стояти", — зазначив співзасновник та партнер Sunstone Brokers Сергій Репецький.

За його словами, у такій ситуації зупинка виробництво для частини олійних заводів виглядає "економічно логічнішою, ніж работа в мінус". Переробники, які відмовляються купувати дорогу сировину, переходять на залишки ріпаку, оскільки вартість ріпакової олії на польському кордоні дозволяє отримувати прибуток.

"Немає маржі купувати за такими цінами (соняшник — ред.). Або ж це можуть собі дозволити ті заводи, які мають більш довгий ланцюжок доданої вартості з інтегрованими бізнесами по мʼясу чи молоку", — додав Репецький.

Залишки соняшнику наразі зосереджені у фермерів так званої "середньої руки". Очікується, що перша половина червня стане періодом остаточного продажу цих залишків через початок збирання нового врожаю ріпаку та ячменю.

Нагадаємо, один із найбільших світових агротрейдерів, компанія Archer Daniels Midland (ADM), офіційно підтвердила призупинення роботи олійноекстракційного заводу в Чорноморську. Підприємство зазнало пошкоджень внаслідок російської атаки дрона 26 квітня 2026 року.