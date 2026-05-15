Виробник соняшникової олії призупинив роботу заводу в Чорноморську через обстріл

Один із найбільших світових агротрейдерів, компанія Archer Daniels Midland (ADM), офіційно підтвердила призупинення роботи свого олійноекстракційного заводу в Чорноморську. Підприємство зазнало пошкоджень внаслідок російської атаки дрона 26 квітня 2026 року.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено один із резервуарів, що призвело до часткового витоку олії. Окрім того, осколками посічено інші ємності на території об’єкта.

Наразі на підприємстві тривають відновлювальні роботи, а фахівці проводять детальну оцінку завданих збитків. Точні терміни відновлення повноцінної роботи заводу поки не розголошуються.

"Робота олійноекстракційного підприємства ADM у Чорноморську в Україні наразі залишається призупиненою після пошкоджень, завданих ударом дрона 26 квітня 2026 року. Безпека наших працівників є нашим найвищим пріоритетом, і ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією", — повідомили в ADM.

На тлі зупинки потужностей компанія також тимчасово припинила закупівлю сировини у фермерів та постачальників.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну, ADM входила до десятки найбільших українських переробників соняшнику, але в лютому 2022 року була вимушена зупинити діяльність заводу, а також свого портового терміналу в Одесі.

З початком роботи "зернового коридору" термінал ADM відновив свою діяльність - з липня по грудень 2022 року компанія експортувала понад 1 млн тонн зернових та олійних культур.

Нагадаємо, 26 квітня 2026 року внаслідок обстрілу міста Чорноморськ було пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту "Чорноморськ". Під час пожежі зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн.

Державні інспектори зафіксували витік олії в акваторію порту. Раніше повідомлялося, що на поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів.