Производитель подсолнечного масла приостановил работу завода в Черноморске из-за обстрелов

Один из крупнейших мировых агротрейдеров, компания Archer Daniels Midland (ADM), официально подтвердила приостановку работы своего маслоэкстракционного завода в Черноморске. Предприятие получило повреждения в результате российской атаки дрона 26 апреля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

В результате обстрела был поврежден один из резервуаров, что привело к частичной утечке масла. Кроме того, осколками иссечены другие емкости на территории объекта.

Сейчас на предприятии продолжаются восстановительные работы, а специалисты проводят детальную оценку нанесенного ущерба. Точные сроки возобновления полноценной работы завода пока не разглашаются.

"Работа маслоэкстракционного предприятия ADM в Черноморске в Украине остается приостановленной после повреждений, нанесенных ударом дрона 26 апреля 2026 года. Безопасность наших работников является нашим высоким приоритетом, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", — сообщили в ADM.

На фоне остановки мощностей компания также временно приостановила закупку сырья у фермеров и поставщиков.

До полномасштабного вторжения россии в Украину ADM входила в десятку крупнейших украинских переработчиков подсолнечника, но в феврале 2022 года была вынуждена остановить деятельность завода, а также своего портового терминала в Одессе.

С началом работы "зернового коридора" терминал ADM возобновил свою деятельность - с июля по декабрь 2022 года компания экспортировала более 1 млн. тонн зерновых и масличных культур.

Напомним, 26 апреля 2026 года в результате обстрела города Черноморск была повреждена инфраструктура морского торгового порта "Черноморск". Во время пожара разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн.

Государственные инспекторы зафиксировали утечку масла в акваторию порта. Ранее сообщалось, что на поверхности воды образовалось пятно ориентировочным размером 400 на 200 метров.