После удара дрона в Черном море образовалось пятно масла (ФОТО)

В акватории Черного моря обнаружили пятно масла размером 400 на 200 метров, которое образовалось из-за попадания российского дрона в резервуар в порту Черноморска в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Там отмечают, что 26 апреля 2026 года в результате обстрела города Черноморска была повреждена инфраструктура морского торгового порта "Черноморск". Во время пожара разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн.

Службы Черноморского филиала ГП "АМПУ" оперативно локализовали последствия аварии. На территории установлены барьеры для сдерживания растекания, перекрыта дождевая канализация, чтобы не допустить попадания остатков продукции в водную среду.

Государственные инспекторы, проведшие обследование места происшествия, зафиксировали утечку масла в акваторию порта. На поверхности воды образовалось пятно ориентировочным размером 400 на 200 метров. Для ее сдерживания развернуты боновые заграждения.

Отмечается, что инспекция отобрала пробы морской воды для лабораторных исследований. Результаты анализов позволяют определить фактический уровень загрязнения и подготовить расчет убытков.

Окончательная оценка вреда морской среде, причиненного в результате вооруженной агрессии, будет произведена после получения полного объема необходимых данных.

Заметим, в середине марта в акватории Одессы зафиксировали загрязнение Черного моря. В воде обнаружили желтые пятна, имеющие характерный запах подсолнечного масла. Загрязнение произошло во время российской атаки 20 декабря 2025 на объекты портовой инфраструктуры.

Напомним, в конце декабря прошлого года возникло загрязнение побережья Черного моря после того, как растительное масло вместе с продуктами горения попало. в акваторию Черного моря в результате вражеской атаки по порту "Южный".

Там в ночь с 21 на 22 декабря загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом .

А утром 24 декабря в городе Одесса в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружили пятна и погибших птиц.