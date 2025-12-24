В Одесской области произошла утечка растительного масла в море после атак РФ

В результате последних массированных атак врага в акватории порта "Южный" Одесской области была зафиксирована утечка растительного масла, которое является органическим веществом и подлежит природному биологическому распаду.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Администрация портов Украины (АМПУ).

Отмечается, что первые двое суток после атаки порт находился под непрерывными обстрелами. Поэтому работы по локализации утечки могли производиться лишь частично - исключительно в перерывах между воздушными тревогами, с соблюдением требований правил безопасности для персонала.

В АМПУ отмечают, что проводилось поэтапное перекрытие акватории боновыми заграждениями, после стабилизации ситуации безопасности они были установлены в полном объеме.

Кроме того, к работе были привлечены специальные суда по сбору загрязняющих веществ.

В АМПУ отмечают, что вместе со всеми причастными службами принимаются все возможные меры для локализации и недопущения дальнейшего распространения загрязнения, с учетом текущих условий безопасности и погоды.

Как сообщалось, в результате вражеских ударов в ночь с 21 на 22 декабря в порту "Южный" загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом .

А утром 24 декабря в городе Одесса в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружили пятна. Устанавливают их размер и происхождение. Также обнаружены погибшие птицы.