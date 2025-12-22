Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

--0,09

EUR

49,47

--0,12

Наличный курс:

USD

42,34

42,24

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В порту "Южный" в результате удара РФ загорелись контейнеры с мукой и маслом

Россия массированно атаковала Одесщину
Россия массированно атаковала Одесщину / ГСЧС

22 декабря враг атаковал порты и объекты энергетики в Одесской области. В порту "Южный" в результате удара загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Враг не прекращает ударов по Одесщине. Россия пытается разрушить морскую логистику, нанося системные атаки по портовой и энергетической инфраструктуре. Этой ночью под обстрелами снова порты и объекты энергетики", - отметил Кулеба.

По его словам, в порту "Южный" в результате удара возник пожар - загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом. Работники порта и все профильные службы работают на месте, продолжается ликвидация последствий.

Фото 2 — В порту "Южный" в результате удара РФ загорелись контейнеры с мукой и маслом
Фото 3 — В порту "Южный" в результате удара РФ загорелись контейнеры с мукой и маслом
Фото 4 — В порту "Южный" в результате удара РФ загорелись контейнеры с мукой и маслом

Также из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов Одесской области. Кулеба отметил, что аварийные бригады уже выполняют восстановительные работы.

"Объекты критической инфраструктуры подключены к альтернативным источникам питания. Теплоснабжением и водоснабжением регион обеспечен", – сообщил Кулеба.

Он добавил, что продолжаются восстановительные работы и в Житомирской области, где зафиксировано поражение железнодорожной инфраструктуры. Пострадали два машиниста. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 19 декабря поздно вечером РФ совершила баллистическую атаку по портовой инфраструктуре Одесского района. По предварительной информации, погибли 8 человек, около 15 человек получили ранения.

Также правительство приняло неотложные меры в ответ на массированный российский удар по ключевому мосту, соединяющему Одессу и Измаил.

Автор:
Светлана Манько