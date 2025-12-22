В порту "Южный" в результате удара РФ загорелись контейнеры с мукой и маслом

22 декабря враг атаковал порты и объекты энергетики в Одесской области. В порту "Южный" в результате удара загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Враг не прекращает ударов по Одесщине. Россия пытается разрушить морскую логистику, нанося системные атаки по портовой и энергетической инфраструктуре. Этой ночью под обстрелами снова порты и объекты энергетики", - отметил Кулеба.

По его словам, в порту "Южный" в результате удара возник пожар - загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом. Работники порта и все профильные службы работают на месте, продолжается ликвидация последствий.

Также из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов Одесской области. Кулеба отметил, что аварийные бригады уже выполняют восстановительные работы.

"Объекты критической инфраструктуры подключены к альтернативным источникам питания. Теплоснабжением и водоснабжением регион обеспечен", – сообщил Кулеба.

Он добавил, что продолжаются восстановительные работы и в Житомирской области, где зафиксировано поражение железнодорожной инфраструктуры. Пострадали два машиниста. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 19 декабря поздно вечером РФ совершила баллистическую атаку по портовой инфраструктуре Одесского района. По предварительной информации, погибли 8 человек, около 15 человек получили ранения.

Также правительство приняло неотложные меры в ответ на массированный российский удар по ключевому мосту, соединяющему Одессу и Измаил.